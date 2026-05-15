В Хельсинки на три часа закрыли аэропорт из-за обнаружения БПЛА в небе

В столице Финляндии Хельсинки на три часа закрыли аэропорт из-за обнаружения беспилотника в небе. После этого министр внутренних дел Мари Рантанен в социальной сети X написала, что угроза миновала и больше не представляет опасности.
Ранее финские журналисты отмечали, что в связи с ситуацией силы обороны страны подняли в воздух истребители и задействовали другие экстренные службы, сообщает Reuters.
До этого депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнела отметил, что стране стоит ожидать новых инцидентов с нарушением воздушного пространства БПЛА.
На фоне все возрастающих угроз власти Финляндии были вынуждены признать, что не в силах полностью контролировать ситуацию с беспилотниками в собственном небе. При этом местная пресса подчеркивает, что радиолокационная сеть страны работает с пробелами и не способна обнаружить все дроны.