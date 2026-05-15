Павел Погребняк попал в базу украинского ресурса «Миротворец»*

Погребняку 42 года. Футболист становился чемпионом России в составе петербургского «Зенита», а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также он выступал за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». В 2018 году вместе с «Тосно» из Ленинградской области он завоевал Кубок России. За сборную России спортсмен провёл 33 матча. На его счету восемь забитых голов.