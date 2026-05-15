Главные новости к утру 15 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 мая 2026.
В Рязани из-за атаки БПЛА погибли трое, Белгород подвергся ракетному обстрелу
В ночь на 15 мая в результате атаки украинских дронов в Рязани погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома и промышленное предприятие. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отказе от сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с Вашингтоном или подвергнуться уничтожению. Он также выразил уверенность в возможности изъять обогащенный уран и пригрозил новыми бомбардировками, чтобы полностью закрыть доступ к урану.
В Сербии заявили о планах стать региональным центром транзита газа
Сербия намерена стать региональным центром транзита газа и будет наращивать пропускную способность своей газотранспортной системы. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович. Цель состоит в том, чтобы объем транзита газа через Сербию составлял от 20 до 25 миллиардов кубометров.
Трамп предложил Си Цзиньпину закупать нефть у Вашингтона
Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину закупать нефть у Соединенных Штатов, и китайский лидер выразил готовность обсудить эту идею. Переговоры глав двух государств состоялись в Пекине 14 мая в ходе государственного визита американского президента в Китай.
Американские власти готовят обвинения против Рауля Кастро
Вашингтон намерен инициировать судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро. Поводом стал инцидент 1996 года, когда кубинскими властями были сбиты два самолета США, принадлежащие гуманитарной организации. Американская делегация посетила Гавану для обсуждения в том числе и этого вопроса.