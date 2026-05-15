Как нельзя худеть? Врачи указали на главные ошибки при снижении веса

Почему не получается похудеть? Чаще всего люди совершают одни и те же ошибки, которые приводят к рикошетному набору веса и увеличивают риски для здоровья. Одна из них — стремление похудеть к лету или отпуску.
Замечено, что лишние килограммы начинают людям особенно мешать, когда близится лето или отпуск. За месяц или пару недель до нужной даты многие садятся на диету, чтобы снизить вес. Однако врачи предупреждают: экспресс-похудение очень опасно для организма, а эффект продержится недолго.
Разберемся, к какими негативным последствиям для здоровья может привести популярный подход — «похудеть к лету» или «похудеть к отпуску/другому важному событию».
Не диеты, а лечение
Но сначала остановимся на том, какая концепция для снижения веса принята у врачей на основе научных данных. Снижать массу тела рекомендуется на 0,5−1 кг в неделю, за полгода потеря должна составить 5−10% от исходного веса. Доказано, что этого уже достаточно для уменьшения риска осложнений, в том числе сердечно-сосудистых, увеличения продолжительности жизни. Начать нужно с обследования организма, далее снижать вес под наблюдением врача. Это медицинский стандарт.
В чем основная проблема людей, которые пытаются самостоятельно похудеть?
«Это всегда путь бесконечных диет, — рассказала главный врач Профессорской клиники эндокринологии и диабета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова. — И чем эта диета радикальнее, чем сильнее отличается от сложившихся пищевых привычек, тем она будет короче. Человек, который всю жизнь ел сладкое, мучное, выбирает для себя путь куриных грудок без соли и отварной цветной капусты, конечно, на этом долго не может удержаться. И вот здесь фармакотерапия, то есть конкретный класс препаратов, помогает уменьшить объем потребляемой пищи за счет того, что снижается аппетит, увеличивается чувство насыщения после еды, снижается тяга к сладкому и жирному».
Врач уточнила, что это препараты из класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида, такие как «Велгия Эко», «Вегови», «Саксенда». Они имитируют действие наших естественных гормонов, которые вырабатываются в организме после еды и регулируют аппетит, стимулируют выработку инсулина.
«Препараты направлены на то, чтобы помочь человеку модифицировать свой образ жизни в более комфортном режиме, сделать это не к отпуску, не на недельку, а на постоянной основе», — добавила Олеся Гурова.
Такой подход требует от человека, во-первых, осознанности, а во-вторых, — терпения и настроя на длительную работу над собой. Надо признаться самому себе: да, у меня есть медицинская проблема, поэтому нужно обращаться к врачу и аккуратно выполнять все его рекомендации.
Когда теряется не жир, а мышцы
Но, увы, многие хотят получить результат здесь и сейчас. Для этого идут самым простым путем — садятся на низкокалорийную диету, отказываются от употребления целых групп продуктов. При быстром похудении теряются в первую очередь мышцы и вода, а не жировая ткань. А значит и риски заболеваний, связанных с избытком жировой ткани, не снижаются. Чем опасна потеря мышечной массы? Далеко не только снижением силы и выносливости.
Ученые сегодня идентифицируют скелетные мышцы как эндокринный орган. Мышечные волокна продуцируют гормональные вещества, которые увеличиваются в крови во время физических упражнений и могут влиять на метаболизм в органах и тканях. В результате лучше регулируются сахар, жиры, снижается воспаление, улучшается работа сосудов, активируется обновление костной ткани. Например, недавно датские ученые опубликовали в авторитетном научном журнале Physiological Reviews, издаваемом Американским физиологическим обществом, научную работу как раз на эту тему. В обзоре исследователи показали, что мышечные клетки вырабатывают биологически активные вещества (миокины), которые обеспечивают полезные для здоровья эффекты и играют важную роль в защите от заболеваний, связанных с инсулинорезистентностью, гиперлипидемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и раком.
Не говоря уже о том, что для работы мышцы используют энергию даже в покое. Чем меньше мышц, тем меньше энергозатраты, и тем выше вероятность, что съеденные калории будут откладываться и превращаться в жир.
Опасные качели с весом
Голодать долго никто не может, поэтому человек рано или поздно возвращается к привычному типу питания и образу жизни, а в результате — рикошетный набор массы тела за счет жира. Что подтверждают многочисленные исследования. Этот феномен получил у ученых название «эффект йо-йо». В частности, масштабный метаанализ профессора Трейси Манн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показал: подавляющее большинство людей не только возвращают сброшенный вес в течение 2−5 лет, но и набирают дополнительные килограммы. Более того, постоянные качели — то набор веса, то резкое похудение — очень опасны для здоровья. Так, исследование Университета Колумбии, участниками которого стали почти 500 женщин, выявило, что те, кто хотя бы раз в год резко сбрасывал и набирал более 4,5 кг, имеют значительно больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У 29% таких женщин наблюдалось плохое состояние здоровья сердца и сосудов.
Гарвардская школа общественного здравоохранения на основе анализа данных 200 тыс. человек подтвердила связь между циклическими колебаниями веса и повышенным риском развития диабета второго типа. Также исследования показывают, что лавинообразный выброс жирных кислот при экстремально быстром похудении может вызвать нарушения функции печени.
Худеть без стресса
Избежать таких осложнений в результате колебаний веса, снижать массу тела постепенно, без стресса, удерживая результат, как раз помогают фармпрепараты.
Сегодня на рынке представлено немало препаратов из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида (ГПП-1). На что ориентируются специалисты при выборе? Прежде всего — на безопасность и доступность.
«Препараты нового поколения, такие как “Велгия Эко”, имеют меньше примесей, снижают риск местных аллергических реакций», — отмечает врач.
Инновационные системы доставки лекарства позволяют отказаться от консервантов, которые могут вызывать аллергические реакции. Поэтому фармакотерапия становится безопаснее. Кроме того, уникальный автоматический автоинжектор делает инъекцию более удобной и комфортной.
Доступность инновационных препаратов обеспечена за счет организации на территории РФ производства полного цикла — от субстанции до готового лекарства, что означает независимость от поставок зарубежных ингредиентов или технологий. В России разработана собственная улучшенная технология синтеза препарата.
Важно отметить, что препараты из группы ГПП-1 помогают не только снижать вес, но и регулировать уровень глюкозы в крови, уменьшать риск сердечно-сосудистых и других осложнений. Таким образом, они могут рассматриваться как средство выбора в том числе для пациентов, у которых избыточная масса тела сопровождается гипертонией, повышенным сахаром или холестерином. Тем самым улучшать качество и увеличивать продолжительность жизни.