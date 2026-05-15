Как нельзя худеть? Врачи указали на главные ошибки при снижении веса

Голодать долго никто не может, поэтому человек рано или поздно возвращается к привычному типу питания и образу жизни, а в результате — рикошетный набор массы тела за счет жира. Что подтверждают многочисленные исследования. Этот феномен получил у ученых название «эффект йо-йо». В частности, масштабный метаанализ профессора Трейси Манн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показал: подавляющее большинство людей не только возвращают сброшенный вес в течение 2−5 лет, но и набирают дополнительные килограммы. Более того, постоянные качели — то набор веса, то резкое похудение — очень опасны для здоровья. Так, исследование Университета Колумбии, участниками которого стали почти 500 женщин, выявило, что те, кто хотя бы раз в год резко сбрасывал и набирал более 4,5 кг, имеют значительно больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У 29% таких женщин наблюдалось плохое состояние здоровья сердца и сосудов.