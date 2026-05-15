Стало известно, во сколько россиянам обходится чашка кофе, если готовить его дома

Приготовление кофе дома обходится россиянам значительно дешевле, чем покупка напитка в кофейнях. Об этом сообщила научный сотрудник Института Гайдара Диана Голованова.

По словам эксперта, сейчас чашка кофе в заведениях стоит около 300−350 рублей, а к концу 2026 года цена может вырасти до 500−600 рублей. При этом домашний черный кофе обходится в среднем в 40−50 рублей, а капучино — в 55−70 рублей.

Голованова отметила, что основную часть стоимости домашнего напитка составляют кофейные зерна. Она уточнила, что за последние 10 лет цены на кофе в кафе выросли более чем в пять раз, а стоимость зернового кофе в магазинах увеличилась на 150−200 процентов. Эксперт добавила, что на фоне роста цен россияне стали чаще покупать товары для приготовления кофе дома.

— Люди начали активнее покупать сиропы, топпинги и различные аксессуары вроде ручных капучинаторов, стараясь воссоздать привычный ритуал в домашних условиях без лишних затрат, — заключила Голованова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, некоторые продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают в ближайшее время.