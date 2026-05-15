Стало известно, во сколько россиянам обходится чашка кофе, если готовить его дома

Голованова отметила, что основную часть стоимости домашнего напитка составляют кофейные зерна. Она уточнила, что за последние 10 лет цены на кофе в кафе выросли более чем в пять раз, а стоимость зернового кофе в магазинах увеличилась на 150−200 процентов. Эксперт добавила, что на фоне роста цен россияне стали чаще покупать товары для приготовления кофе дома.