Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии на 30% подорожали комоды, диваны, кровати и кухонные гарнитуры: страна пожинает плоды разрыва связей с Россией

В Финляндии на 30% подорожала мебель после отказа от древесины из России.

Источник: Комсомольская правда

Жители Финляндии теперь вынуждены платить на 30 процентов больше за кухонные гарнитуры и деревянную мебель. Причина в отказе властей страны от импорта российской древесины. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

По данным агентства, древесное сырье в Финляндии подорожало на 20−60%, а мебель — примерно на 30%. Больше всего выросли в цене кухонные гарнитуры и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.

Шведская IKEA пострадала от роста цен наравне с финскими производителями. Так, если раньше цены на диваны IKEA начинались от 500 евро, то теперь дешевле 700 евро в каталоге не найти.

Между тем, напомним, в Финляндии наблюдается рост торговли рублями без посредников на фоне антироссийских санкций. Сообщается, что оживленная торговля российскими рублями идет преимущественно в торговых центрах и в мессенджерах.

Также финские фермеры выражали обеспокоенность из-за санкций ЕС на удобрения из России.