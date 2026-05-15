В Финляндии на 30% подорожали комоды, диваны, кровати и кухонные гарнитуры: страна пожинает плоды разрыва связей с Россией

Жители Финляндии теперь вынуждены платить на 30 процентов больше за кухонные гарнитуры и деревянную мебель. Причина в отказе властей страны от импорта российской древесины. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.
По данным агентства, древесное сырье в Финляндии подорожало на 20−60%, а мебель — примерно на 30%. Больше всего выросли в цене кухонные гарнитуры и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.
Шведская IKEA пострадала от роста цен наравне с финскими производителями. Так, если раньше цены на диваны IKEA начинались от 500 евро, то теперь дешевле 700 евро в каталоге не найти.
Между тем, напомним, в Финляндии наблюдается рост торговли рублями без посредников на фоне антироссийских санкций. Сообщается, что оживленная торговля российскими рублями идет преимущественно в торговых центрах и в мессенджерах.
Также финские фермеры выражали обеспокоенность из-за санкций ЕС на удобрения из России.