«Не смогли бы найти такого парня»: Трамп восхитился внешностью Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп считает, что в Голливуде не смогли бы найти подходящего кандидата на роль председателя КНР Си Цзиньпина.
«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Трамп восхитился внешностью китайского лидера. По мнению главы Белого дома, Си Цзиньпин, среди прочего, обладает исключительными физическими данными. «Он высокий, очень высокий, особенно для этой страны, ведь люди здесь, как правило, немного ниже», — отметил президент США.
Напомним, в ходе встречи Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом. Американский лидер выразил надежду на улучшение отношений Пекина и Вашингтона, а также заявил, что дружба с председателем КНР для него большая честь.