Пять дайверов из Италии погибли при исследовании подводных пещер на Мальдивах

Трагедия произошла во время дайвинг-тура на атолле Вааву на Мальдивах. Пять граждан Италии погибли при попытке исследовать подводные пещеры на глубине 50 метров. Об этом сообщила пресс-служба итальянского Министерства иностранных дел.
В дипломатическом ведомстве уточнили, что инцидент случился прямо во время подводной экскурсии с аквалангом. Там же добавили, что все погибшие пытались проплыть через гроты на большой глубине. Итальянский МИД и посольство страны следят за развитием ситуации.
Дипломатическая миссия уже установила связь с родственниками погибших. Им оказывается вся необходимая психологическая и консультативная помощь. Подробности происшествия пока не разглашаются в интересах следствия.
Ранее KP.RU сообщал о другой трагедии. В городе Карасук вечером 9 мая четырнадцатилетний подросток погиб из-за спора с приятелями. Он поспорил с ними, что сможет переплыть реку.
По словам очевидцев, компания из четырех одноклассников каталась у автомобильного моста на велосипедах и самокатах. На спор мальчик нырнул с моста в воду, но больше не вынырнул. Испуганные дети сразу выбрались на берег и разбежались по домам, никому ничего не сказав.