В Ростовской области запустили программу лояльности для местных жителей

Программа лояльности для жителей Ростовской области «Я — местный» стартовала в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Главная идея проекта — расширить возможности туризма в домашнем регионе для местных жителей. Единый каталог предложений доступен на сайте программы mestny.visitdon.ru.
Среди партнеров программы есть гостиницы, предлагающие размещение со скидкой от 10 до 40%. Кафе и рестораны готовы порадовать гостей не только скидками, но и приятными комплиментами в виде дегустации донских вин.
Для любителей активного отдыха есть раздел со скидками до 10% на сплавы на плотах, сапах и каяках, а также бесплатными спортивными тренировками. Для активации скидки необходимо сообщить промокод «Я — местный» и предъявить документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации в Ростовской области.
«“Я — местный” является частью комплекса мер по формированию выгодных условий для путешествий по Ростовской области, в том числе в низкий сезон. Программа призвана стимулировать интерес к отдыху внутри региона, способствовать устойчивому развитию региональной инфраструктуры», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.