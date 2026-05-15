В Китае впервые успешно провели серийное клонирование животных

Китайские ученые впервые успешно клонировали шесть молочных коз в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Это стало первым в стране массовым клонированием таких животных и ознаменовало крупный прорыв в технологии разведения молочных коз, сообщает местный портал English.News.
Проект по клонированию возглавила исследовательская группа из Северо-Западного университета сельского хозяйства и продовольствия. Клонированные козы — четыре самца и две самки — были выведены из элитных высокопродуктивных коз.
Используя передовую систему молекулярной селекции, которая объединяет геномную селекцию и клонирование соматических клеток, команда точно выделила высококачественные соматические клетки и оптимизировала весь процесс. В итоге серийное клонирование прошло успешно.
Китайские учение теперь полны воодушевления — новая технология поможет сократить сроки разведения животных и длительные перерывы между поколениями. В конечном счете, так можно решить и вопросы продовольственной безопасности, считают исследователи.
Несколько лет назад в Иране на свет появилась клонированная коза Хана.
Позже китайские ученые клонировали обезьяну. Однако в Ватикане выступили против.