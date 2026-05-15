В Ленобласти молодежный совет больницы провел лекцию для школьников

Молодежный совет межрайонной больницы в Ломоносовском районе Ленинградской области организовал практическую лекцию для школьников в городском поселке Новоселье. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медучреждении.
Занятие было направлено на знакомство учеников с ключевыми методами медицинской диагностики и отработку базовых навыков объективного обследования. В ходе теоретической части лекции школьники разобрали разницу между субъективными и объективными методами диагностики, изучили значения объективных показателей и узнали, какие приборы используются для измерения жизненно важных параметров организма.
Практическая часть позволила ребятам на практике отработать навыки измерения пульса, артериального давления и сатурации. Дети активно участвовали в работе, задавали вопросы о применении этих навыков в реальной жизни и обсуждали, как полученные знания могут пригодиться в будущем — в том числе при выборе медицинской профессии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.