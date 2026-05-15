В Подмосковье врач соблазнила и увела из семьи пациента

В Московской области женщина предъявила претензии медицинскому работнику, утверждая, что та стала причиной распада её семьи, уведя 35-летнего мужа. Информацию об этом распространяет Baza.
Согласно сведениям Telegram-канала, житель города Королёв по имени Роман обратился в больницу, жалуясь на сильную нехватку воздуха, а также у него выявили сердечные нарушения. Врачи назначили ему соответствующую терапию.
В период лечения он общался с женой через сообщения и описывал ей ход своего выздоровления.
«Он рассказывал, как себя чувствует, и в шутку упоминал, что его лечащая медсестра выписала ему аналог “виагры” для стимуляции кровообращения», — указано в заметке.
Позже супруга выяснила, что медицинский работник начала ещё активнее подшучивать по поводу эффекта лекарства. Например, якобы с несерьёзным выражением лица интересовалась, как прописанный препарат воздействует на интимную зону пациента.
После выписки Роман признался жене, что его лечением занималась молодая аспирантка, к которой он решил уйти из семьи. Женщина настаивает на отстранении этой сотрудницы от её обязанностей. В лечебном заведении уже инициирована внутренняя проверка.
Медики пересадили девочке указательные пальцы на место больших.