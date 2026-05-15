В Гане священник с подельником хотели закопать пятимесячную девочку на свалке

В Гане местному священнику и его сообщнику, пытавшимся заживо похоронить пятимесячного ребенка на мусорной свалке, разрешили выйти на свободу под залог. Инцидент произошел в населенном пункте Абофрем, расположенном в области Ашанти. Об этом сообщает издание GhanaWeb.
Злоумышленников задержали 13 апреля. Местный житель по имени Уинфред Агба поздно вечером заметил подозрительных мужчин с младенцем около свалки. Он проследил за ними и увидел, как те пытались закопать девочку заживо, после чего сразу же вызвал полицию. Ребенка удалось спасти.
Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал, что священник по имени Ричмонд Акваси Фримпонг солгал ему о состоянии младенца. Пастор заявил, что ребенок якобы уже мертв и его необходимо похоронить. После этого священнослужителя и его подельника задержали.
Изначально суд отказал мужчинам в праве выхода под залог, однако 13 мая решение было смягчено. Теперь преступники могут выйти на свободу, заплатив по 500 тысяч ганских седи (примерно 3,2 миллиона рублей. — Прим.ред.). Кроме того, им разрешили ознакомиться с материалами уголовного дела, а само слушание перенесли на месяц.
