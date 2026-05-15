В Мурманской области обновили 43 км коммунальных сетей с 2022 года

По протяженности коммунальных сетей Мурманская область вошла в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе. Всего за семь лет в Мурманской области заменено около 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафонове. В этом году в Мурманске и Кольском округе будет заменено свыше 14 км инженерных коммуникаций.