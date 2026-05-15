Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области обновили 43 км коммунальных сетей с 2022 года

Это помогает обеспечить надежное водоснабжение и отопление.

Около 43 км коммунальных сетей модернизировали в Мурманской области с 2022 года, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

По протяженности коммунальных сетей Мурманская область вошла в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе. Всего за семь лет в Мурманской области заменено около 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафонове. В этом году в Мурманске и Кольском округе будет заменено свыше 14 км инженерных коммуникаций.

«Замена старых сетей и строительство новых объектов ЖКХ помогает снизить аварийность, обеспечить надежное водоснабжение и отопление в домах. К сожалению, за предыдущие годы здесь накопилось немало проблем, связанных с высоким износом инфраструктуры и многолетней недофинансированностью. Но мы планомерно занимаемся исправлением ситуации, в том числе в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Работа ведется по всей стране», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.