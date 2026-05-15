В Мурманской области обновили 43 км коммунальных сетей с 2022 года

Около 43 км коммунальных сетей модернизировали в Мурманской области с 2022 года, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
По протяженности коммунальных сетей Мурманская область вошла в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе. Всего за семь лет в Мурманской области заменено около 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафонове. В этом году в Мурманске и Кольском округе будет заменено свыше 14 км инженерных коммуникаций.
«Замена старых сетей и строительство новых объектов ЖКХ помогает снизить аварийность, обеспечить надежное водоснабжение и отопление в домах. К сожалению, за предыдущие годы здесь накопилось немало проблем, связанных с высоким износом инфраструктуры и многолетней недофинансированностью. Но мы планомерно занимаемся исправлением ситуации, в том числе в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Работа ведется по всей стране», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.