CCTV: Трамп заявил о готовности к встрече с Си Цзиньпином в Вашингтоне

В среду, 13 мая, хозяин Белого дома прибыл с визитом в Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Это стал первый за девять лет визит президента США в Китай. Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 14 мая. Председатель КНР назвал государственный визит Трампа историческим и знаковым. По его словам, на переговорах стороны договорились выстраивать отношения в духе конструктивной стратегической стабильности.