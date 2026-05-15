CCTV: Трамп заявил о готовности к встрече с Си Цзиньпином в Вашингтоне

Трамп выразил надежду на скорую встречу с Си Цзиньпином в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к искреннему и углубленному взаимодействию с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), американский лидер выразил надежду на скорую встречу с китайским руководителем в Вашингтоне.

«Я готов поддерживать искреннее и углубленное взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпином и с нетерпением жду встречи с ним в Вашингтоне», — заявил Трамп.

В среду, 13 мая, хозяин Белого дома прибыл с визитом в Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Это стал первый за девять лет визит президента США в Китай. Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 14 мая. Председатель КНР назвал государственный визит Трампа историческим и знаковым. По его словам, на переговорах стороны договорились выстраивать отношения в духе конструктивной стратегической стабильности.

Как писал KP.RU, в Пекине Трамп предложил Си Цзиньпину, а также его супруге Пэн Лиюань приехать в Белый дом с визитом. Встреча запланирована на 24 сентября.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше