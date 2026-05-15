Чистый убыток «Делимобиля» снизился на 18%

«Делимобиль» закончил год с убытком в 3,7 млрд руб. после двух лет прибыли. Как объяснил владелец сервиса Винченцо Трани в беседе с РБК, «отрицательный финансовый результат связан с масштабными инвестициями», которые компания начала делать после IPO в 2024 году. Они связаны с развитием IT-инфраструктуры, в том числе, алгоритмов искусственного интеллекта для управления спросом и локацией автомобилей, созданием собственных станций техобслуживания и открытием первого централизованного распределительного центра автозапчастей и компонентов в Московской области.