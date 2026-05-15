Чистый убыток «Делимобиля» снизился на 18%

Чистый убыток каршерингового сервиса «Делимобиль» снизился на 18% по итогам первого квартала 2026 года, следует из отчета компании. Как уточнила финансовый директор компании Наталья Борисова на встрече с журналистами, сейчас этот показатель составляет около 1 млрд руб.
«Делимобиль» закончил год с убытком в 3,7 млрд руб. после двух лет прибыли. Как объяснил владелец сервиса Винченцо Трани в беседе с РБК, «отрицательный финансовый результат связан с масштабными инвестициями», которые компания начала делать после IPO в 2024 году. Они связаны с развитием IT-инфраструктуры, в том числе, алгоритмов искусственного интеллекта для управления спросом и локацией автомобилей, созданием собственных станций техобслуживания и открытием первого централизованного распределительного центра автозапчастей и компонентов в Московской области.
По словам Трани, улучшение финансового результата связано со сменой стратегии, которую компания провела в ноябре 2025 года — это возвращение к работе в эконом-сегменте. Это увеличение доли машин эконом-класса в парке, снижение цен. Также влияние оказали завершение инвестиций в инфраструктуру, снижение расходы на инфраструктуру, несмотря на то, что эффективность использования автомобилей (утилизация) в автопарке и длительность поездок выросли. Кроме этого, компания закрыла программу операционного лизинга и перезапустила программу импорта запчастей из Китая.
Финансовый директор «Делимобиля» объяснила, что первый квартал для компании исторически самый слабый — это связанно с зависимостью бизнеса от сезона.
При этом, по словам Трани, компания сохраняет планы выйти в чистую прибыль к концу года. «Год непростой. Но мы смогли расти в падающий рынок. Это реалистичная задача, просто сложная. И мы в этом направлении как раз идем», — сказал он.
Выручка компании в первом квартале выросла на 3%, до 6,599 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 922 млн руб., увеличившись на 8% в годовом выражении. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 1 п.п., до 14%. Чистый долг незначительно сократился с 29,966 млрд руб до 29,939 млрд руб.
Число проданных минут в расчете на автомобиль увеличилось на 51% год к году. А расходы на ремонт автомобилей снизились на 10% за счет систематического контроля затрат на собственных станциях техобслуживания. Компания планирует поэтапно расширять автопарк, начиная со второго квартала — ага будет ориентироваться на машины эконом-сегмента.
По оценкам компании, рынок каршеринга в Москве сократился на 25% год к году — количество поездок упало с 20 млн до 15 млн за квартал. «Мы быстро адаптировались к рыночным условиям и перераспределили парк в регионы на фоне охлаждения рынка в Москве, тем самым укрепив свою позицию федерального каршеринга», — сказал Трани.
