В Псковской области обсудили лучшие практики работы в агротехклассах

Представители нескольких школ поделились опытом работы.

Источник: Национальные проекты России

Круглый стол «Лучшие практики работы в агротехнологических классах» состоялся в Псковской области. Обучение в них ведется по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве региона.

В мероприятии приняли участие представители школ, Министерств сельского хозяйства и образования Псковской области и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. В своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Наталья Степанова поблагодарила школы, преподавателей академии и инвесторов за общий вклад в создание агротехклассов и их оснащение.

Представители Куньинской и Лычевской школ поделились своим опытом создания классов аграрной направленности и работой с инвестором, который в 2025 году оснастил школы оборудованием, необходимым для обучения. Также представитель Славковской школы рассказал о взаимодействии учебного учреждения с предприятием, которое отремонтировало класс и на постоянной основе проводит выездные экскурсии для школьников.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.