В Псковской области обсудили лучшие практики работы в агротехклассах

Представители Куньинской и Лычевской школ поделились своим опытом создания классов аграрной направленности и работой с инвестором, который в 2025 году оснастил школы оборудованием, необходимым для обучения. Также представитель Славковской школы рассказал о взаимодействии учебного учреждения с предприятием, которое отремонтировало класс и на постоянной основе проводит выездные экскурсии для школьников.