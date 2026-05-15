В Коми стартовал конкурс фотографий достопримечательностей региона

Конкурс «Коми: мое место силы», посвященный достопримечательностям региона, начался 1 мая. Он проводится по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма Республики Коми.
Главная цель конкурса — показать многогранность региона. С 1 мая по 11 сентября жителям Коми необходимо опубликовать на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с авторскими фото или видео, посвященный любимой достопримечательности региона, и добавить хештег #КомиМоеМестоСилы. Всего организовано пять номинаций: «Природные жемчужины Коми», «Культурный код Коми», «Сельский маршрут Коми», «Мой маршрут» и «Видеооткрытка Коми».
Кроме того, организована специальная номинация «Гран-при». Победитель, чья работа будет признана конкурсной комиссией лучшей, получит вертолетный тур на Уральские горы, а также специальный диплом. Это эксклюзивная возможность увидеть труднодоступные красоты северной природы с высоты птичьего полета. Победители в основных номинациях получат сертификаты на туристические поездки по Республике Коми, а призеры — памятные подарки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.