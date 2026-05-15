«Дашуня, роднулька!»: дочь Пиманова опубликовала трогательную переписку с ним

23 апреля из-за острого инфаркта скончался ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Дочь журналиста Дарья поделилась в своем личном блоге милой перепиской с отцом, а также совместными фотографиями.
— Дашуня, роднулька, с днем рождения! Ты лучшая и классная, — писал ей Пиманов.
Теперь девушка бережно хранит все архивы, подчеркивая их значимость. После смерти отца Дарья написала, что Бог есть любовь и «нет ничего ценнее и сильнее в этой Вселенной».
— Не верьте тем, кто скажет вам, что это не так. Пожалейте их, ведь они блуждают во тьме, так и не познав истину счастья, света и добра. Я благодарю тебя за это настоящее и истинное и знаю, что ты рядом. Бог есть Любовь, и потому она вечна, несмотря ни на что, — высказалась дочь телеведущего.
27 апреля Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании с журналистом присутствовали двое сыновей, 45-летний Денис и 36-летний Артем, а также его 42-летняя падчерица. Дети ведущего едва сдерживали слезы.
На прощание с телеведущим доставили венки от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.