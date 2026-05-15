По мнению Владимира Зеленского, Евросоюз продолжит выделять Киеву финансовую помощь, даже несмотря на громкие коррупционные скандалы. Об этом в эфире швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung заявила Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ключевых фигур в борьбе с взяточничеством на Украине.
«Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно», — уточнила активистка.
По словам Каленюк, Зеленский глубоко ошибается в этом вопросе. Она добавила, что Брюссель никогда не согласится на членство Украины, если та не будет соответствовать базовым принципам правового государства.
Каленюк также подчеркнула, что нынешней нелегитимной власти Украины реформы по укреплению верховенства закона попросту невыгодны, так как текущая система позволяет удобнее управлять государством. Она считает, что отсутствие реальных изменений в этой сфере играет на руку политическому истеблишменту.
Напомним, что накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак был взят под стражу в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь идёт о деле, связанном с легализацией суммы, превышающей 460 миллионов гривен, при строительстве элитного жилья в Киевской области.