Аэропорт Хельсинки закрывали на 3 часа из-за беспилотника

Источник: РБК

Утром 15 мая примерно с 04:00 до 07:00 было приостановлено авиасообщение в аэропорту Хельсинки из-за дрона в регионе Уусимаа на юге Финляндии. Позднее воздушное пространство страны вновь открыли, а власти сообщили, что опасность миновала, передает Yle.

Экстренное предупреждение действовало несколько часов. Жителей региона призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. По данным МВД Финляндии, в воздушное пространство страны мог залететь как минимум один беспилотник. Предполагаемая зона его появления находилась между Хельсинки и Порвоо.

Из-за ограничений часть рейсов аэропорта Хельсинки задержали, отменили или перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Стокгольм и Рованиеми.

В 08:00 премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил в соцсети X, что опасность в Уусимаа миновала и жители могут безопасно отправляться на работу и учебу. Он также поблагодарил финские власти за оперативные и профессиональные действия.

На прошлой неделе дрон упал на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Полиция сообщала, что на объекте обнаружили предполагаемые обломки беспилотника, а местные жители ночью жаловались на дым со стороны нефтехранилища.

Позже премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса после критики действий военных из-за проникновения украинских дронов в воздушное пространство страны. Затем Силиня также объявила об отставке, вместе с ней полномочия сложило правительство.

