Аэропорт Хельсинки закрывали на 3 часа из-за беспилотника

Экстренное предупреждение действовало несколько часов. Жителей региона призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. По данным МВД Финляндии, в воздушное пространство страны мог залететь как минимум один беспилотник. Предполагаемая зона его появления находилась между Хельсинки и Порвоо.