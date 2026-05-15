Уволившуюся из школы российскую учительницу обязали выплатить 1 млн рублей

Радужнинский городской суд обязал преподавателя одной из местных школ выплатить один миллион рублей после того, как она покинула должность раньше установленного срока. Информацию об этом предоставила пресс-служба судебной системы Ханты-Мансийского автономного округа.
В ходе разбирательства выяснилось, что в 2023 году учительница получила единовременную компенсацию в рамках программы государственной поддержки педагогических работников. Согласно условиям этой инициативы, она была обязана проработать в учебном заведении не менее пяти лет. Тем не менее, сотрудница расторгла трудовой договор досрочно и не осуществила возврат полученной суммы. «Суд частично удовлетворил исковые требования: взыскал с педагога 1 000 000 рублей, а также 25 000 рублей в качестве госпошлины», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, суд отклонил требование о взыскании процентов за использование чужих денег, так как подобная ответственность не заложена в нормах трудового права. Ответчица не присутствовала на заседании. Дело было рассмотрено в заочном порядке. Пока что судебное решение не обрело законной силы.
