Месяц в полной темноте может ударить по памяти и психике человека

Месяц, проведенный в полной темноте, способен привести к серьезным изменениям в психическом и физическом состоянии человека. Об этом в преддверии Международного дня света, который отмечается 16 мая, сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
По словам специалиста, человек способен выжить без света, однако отсутствие естественного освещения нарушает биоритмы организма. Из-за сбоя в выработке мелатонина и кортизола у людей могут появиться бессонница, сонливость в дневное время и снижение иммунитета.
Литвинов отметил, что уже через месяц полной темноты у большинства людей возникают тревожность, подавленное настроение, ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания. При изначально нестабильном психическом состоянии длительное отсутствие света способно привести к депрессии.
Кроме того, нехватка солнечного света вызывает дефицит витамина D. По словам эксперта, это может привести к ослаблению костной ткани и иммунной системы, а также повысить риск инфекций и кожных заболеваний.
Специалист рекомендовал ежедневно находиться на дневном свету не менее 30−60 минут, предпочтительно в первой половине дня. Он также подчеркнул важность достаточного естественного освещения в жилых и рабочих помещениях.
Профессор кафедры «Общая физика» ПНИПУ Виктор Криштоп, в свою очередь, рассказал о наиболее комфортной температуре искусственного света для глаз. По его словам, безопасным считается теплое или нейтральное освещение с цветовой температурой от 2700 до 4000 Кельвинов.
Теплый свет, близкий к 2700−3000 К, подходит для спален, гостиных и зон отдыха, поскольку создает расслабляющую атмосферу. Нейтральное освещение в диапазоне 3000−4000 К эксперт назвал оптимальным для кухонь, кабинетов, ванных комнат и мест для чтения.
Криштоп добавил, что холодный свет с температурой от 4000 до 6500 Кельвинов способен повышать концентрацию и продуктивность, однако его избыток может вызывать усталость глаз.
