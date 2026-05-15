Инженер Ростовской АЭС победил в марафоне «Практика конкретных дел»

Мероприятие объединило 1050 молодых специалистов из более чем 100 предприятий «Росатома».

Источник: Национальные проекты России

Победителем «Практики конкретных дел» — первого отраслевого марафона «Росатома» — стал инженер Ростовской АЭС Евгений Брекер. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Марафон объединил 1050 молодых специалистов из более чем 100 предприятий «Росатома». По итогам было запущено 235 проектов по оптимизации процессов, сокращению потерь и сроков. Команда Евгения Брекера разработала методику сборки, похожую на конструктор. Коллектив создал набор упаковок с деталями и четкую инструкцию. Проект позволил осуществить монтаж «конструктора» системы безопасности за 7 дней вместо 14 и начать наладку раньше срока.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.