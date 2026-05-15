Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эколог рассказал, чем грозит сокращение популяции пчел

Рыбальченко: при сокращении популяции пчел может сильно пострадать урожай.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При сокращении популяции пчел могут сильно пострадать урожай и качество семян, рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Около 75% продовольственных культур в той или иной степени зависят от опыления животными, а почти 90% дикорастущих цветковых растений зависят от него хотя бы частично. Это не значит, что “без пчел исчезнет вся еда”, но значит, что многие культуры дадут меньше плодов, хуже будет качество семян и менее стабильный урожай», — сказал Рыбальченко информационному порталу РИАМО.

Эксперт отметил, что при неудачной обработке растений без предупреждения пасечников пчелы могут получить смертельную дозу химикатов. По его словам, вымирание пчел лишит птиц и мелких животных корма, что нарушит устойчивость всей экосистемы.