Рекомендации по здоровому образу жизни утвердили в России

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Это следует из правительственного документа.

Методические рекомендации подготовили для медицинских организаций, где работают центры здоровья и здорового долголетия. В документе содержатся советы по питанию, физической активности, сну и управлению стрессом.

Авторы рекомендаций советуют завтракать в течение часа после пробуждения, соблюдать интервалы между приемами пищи и минимизировать употребление полуфабрикатов, сахара, сладких напитков и выпечки. Также россиянам рекомендуют пить воду после сна, проходить не менее семи тысяч шагов в день и чаще использовать лестницы вместо лифта.

Для улучшения сна специалисты советуют спать 7−9 часов, избегать экранов перед отдыхом и не употреблять кофеин после 14:00. Кроме того, в рекомендации вошли медитация, дыхательные упражнения, вечерние прогулки и ведение дневника благодарности, передает РИА Новости.

При этом гастроэнтеролог Александра Метелина предостерегла сторонников здорового образа жизни от нескольких популярных, но потенциально вредных для пищеварения трендов.