В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах России

Шахматы необходимо ввести в рамках отдельной дисциплины в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое мышление. Такое мнение в пятницу, 15 мая, выразил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
— Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало, — уточнил он.
В качестве основного аргумента Гриб привел факт того, что во многих государствах шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы. Поэтому России необходимо последовать этому примеру.
— Логическое и стратегическое мышление, концентрация внимания, что очень важно в период увлечения гаджетами, память, планирование и даже развитие чувства времени — все это формируют у ребенка шахматы, — цитирует представителя ОП РИА Новости.
Тем временем в Минпросвещения разработали новый стандарт для 10−11-х классов. Руководитель института имени В. С. Леднева Максим Костенко отметил, что изменения вступят в силу с нового учебного года — 1 сентября 2027 года.