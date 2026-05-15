Российские учёные разрабатывают «волшебную пулю» для точечного лечения рака

В перспективе болезнь можно будет перевести в контролируемое русло, и человек с опухолью будет лишь пить таблетки. Лекарственные молекулы, которые синтезируют в СПбГУ, люминесцируют и меняют цвет в зависимости от среды, это позволяет отслеживать их распределение в организме ещё до масштабных исследований. Подсветку можно использовать даже при хирургическом удалении опухоли, чтобы точно понять, где заканчиваются больные клетки и начинаются здоровые.