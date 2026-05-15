Экс-тренер сборной Украины Ребров внес 30 млн гривен в залог за Ермака

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в залог за своего друга Андрея Ермака, обвиняемого в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщают украинские СМИ.
Как пишут журналисты издания «Страна», Ребров и Ермак давно дружат. Ермак даже присутствовал на свадьбе Реброва в 2016 году. Экс-тренер рассказывал, как Ермак предлагал ему возглавить сборную до начала боевых действий.
На данный момент на залог для Ермака собрали как минимум 35 миллионов гривен из необходимых 140 миллионов. Ночь бывший глава Офиса президента провел в СИЗО. Напомним, Ермака обвиняют в легализации 460 млн гривен. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Как писал KP.RU, ранее депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски на фоне коррупционный скандал с Ермаком призвал ЕП прекратить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.