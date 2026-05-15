В поселке Билимбай в Свердловской области прошла игра-викторина

Игра-викторина «Войны священные страницы», приуроченная ко Дню Победы, состоялась в модельной библиотеке № 17 в поселке Билимбай Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в централизованной библиотечной системе.
В ходе игры каждый участник выбирал кубик с определенной тематикой, бросал его, и определял раздел военной истории, по которому следовало отвечать. На каждой грани кубика содержалось по пять вопросов о Великой Отечественной войне. Всего было пять категорий: «Герои и подвиги», «Книги о войне для детей», «Великие сражения», «Символы Победы» и «Города-герои». Также была организована книжная выставка «Страницы памяти».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.