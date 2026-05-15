В Орловской области создадут аграрный научно-образовательный кластер

Как отметили в пресс-службе компании «Щелково Агрохим», Орловская область является одним из ключевых аграрных регионов страны, за последние 10 лет объем сельхозпроизводства в регионе вырос в 2,6 раза, а доля площадей, засеваемых элитными семенами, достигла 12%. Компания уже реализует в регионе собственные проекты. Так, на базе НПО «Бетагран семена» создан селекционно-семеноводческий центр по озимой пшенице и сое мощностью по 20 тысяч тонн семян сои и пшеницы в год.