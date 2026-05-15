В Орловской области создадут аграрный научно-образовательный кластер

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новый аграрный научно-образовательный кластер под названием Национальный центр селекции и семеноводства планируется создать в Орловской области на базе компании «Щелково Агрохим». Об этом сообщил генеральный директор компании, академик РАН Салис Каракотов.
«Мы должны создать мощный селекционно-семеноводческий центр для Центрально-Черноземного региона и одновременно — сильнейший научный центр, который будет работать на будущее российского АПК. Это должен быть центр, где одновременно развиваются селекция, технологии возделывания, аграрное образование, аспирантура, научные программы и подготовка специалистов для отрасли», — подчеркнул Каракотов, чьи слова приводит пресс-служба.
Проект Национального центра формируется при участии профильных организаций Минобрнауки РФ, Орловского государственного аграрного университета, Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, правительства Орловской области и компании «Щелково Агрохим», которая выступает ключевым индустриальным партнером. Минобрнауки и ФНЦ зернобобовых и крупяных культур выделили в качестве площадки для проекта около 6 тысяч га земли.
В планах будущего кластера — программы профильного обучения, практики и стажировки для студентов, аспирантура, диссертационные советы, участие молодых ученых в НИОКР и селекционных программах. Одна из главных задач центра — восстановление регионального кадрового и научного потенциала, который во многих аграрных регионах был утрачен за последние десятилетия, считает академик Каракотов.
«У нас есть аграрные университеты, есть селекционные центры, но во многих регионах научные школы серьезно ослабли. Произошло сокращение кадрового состава, уменьшение финансирования, снизился интерес молодежи к научной работе. Поэтому сегодня нужны точки роста, где в одной системе будут объединены образование, наука и производство», — отметил ученый.
Как отметили в пресс-службе компании «Щелково Агрохим», Орловская область является одним из ключевых аграрных регионов страны, за последние 10 лет объем сельхозпроизводства в регионе вырос в 2,6 раза, а доля площадей, засеваемых элитными семенами, достигла 12%. Компания уже реализует в регионе собственные проекты. Так, на базе НПО «Бетагран семена» создан селекционно-семеноводческий центр по озимой пшенице и сое мощностью по 20 тысяч тонн семян сои и пшеницы в год.