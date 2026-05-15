Лавров: вмешательство Запада в ситуацию на Ближнем Востоке делает ее сложнее

Ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки становится все сложнее из-за вмешательства Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Напомним, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердив обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между двумя дружественными странами.
Ранее сайт KP.RU писал, что глава внешнеполитического ведомства России прибыл с трехдневным визитом в Нью-Дели. Программа предусматривает отдельные сессии с участием стран-партнеров БРИКС.