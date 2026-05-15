Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада

Страны БРИКС выступают против попыток Запада испортить повестку G20, заявил Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада. Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что страны объединения будут выступать против попыток Запада увести повестку G20 в сторону скандальных тем.

По словам Лаврова, дискуссии вокруг проблем, созданных самим Западом в результате его агрессивной политики, не найдут поддержки у стран объединения. При этом министр особо отметил, что никто в БРИКС не пытается отгораживаться от остального мира и от «мирового меньшинства».

Как писал KP.RU, ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что на фоне глобальной нестабильности страны БРИКС все активнее ищут общие точки соприкосновения. По его словам, сближение позиций внутри объединения становится особенно важным.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше