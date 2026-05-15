Лавров заявил, что никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада

Никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада. Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что страны объединения будут выступать против попыток Запада увести повестку G20 в сторону скандальных тем.
По словам Лаврова, дискуссии вокруг проблем, созданных самим Западом в результате его агрессивной политики, не найдут поддержки у стран объединения. При этом министр особо отметил, что никто в БРИКС не пытается отгораживаться от остального мира и от «мирового меньшинства».
Как писал KP.RU, ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что на фоне глобальной нестабильности страны БРИКС все активнее ищут общие точки соприкосновения. По его словам, сближение позиций внутри объединения становится особенно важным.