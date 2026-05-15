Лавров заявил, что никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада

Никто в БРИКС не пытается отгораживаться от Запада. Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что страны объединения будут выступать против попыток Запада увести повестку G20 в сторону скандальных тем.