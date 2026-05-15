В Тюмени пройдет первый региональный археологический фестиваль

Первый региональный археологический фестиваль состоится 16 и 17 мая в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Тюменском государственном университете.
В Гагаринском лесопарке развернутся палаточные лагеря с интерактивными экспозициями, где можно будет увидеть, как жили люди на территории Тюменской области от эпохи неолита до Нового времени. Также будут организованы интерактивные выставки, тематические мастер-классы по изготовлению украшений древности и каменных орудий, VR-реконструкции, экскурсии на настоящие археологические памятники и разговоры с учеными.
В частности, у участников будет возможность пообщаться с реконструктором-судостроителем Алексеем Нелюбиным, специалистом по паразитологии, археопаразитологии, зоологии, антропологии Марией Филимоновой, палинологом Элеонорой Трубицыной и другими людьми. Кроме того, на пешеходной улице Дзержинского открыта выставка информационных стендов, посвященных предстоящему фестивалю.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.