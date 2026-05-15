В Челябинске ускорили выпуск оборудования для организаций общепита

Компания «Челябторгтехника» более чем в два раза ускорила выпуск оборудования для организаций общественного питания и программного обеспечения для него в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Фонде развития промышленности Челябинской области.
Производство линии раздачи Capital выбрали в качестве пилотного потока. Детальный анализ выявил на участке более 50 проблем, связанных в основном с логистикой. Для их исправления была перенастроена работа оборудования: на заготовительном участке его расположили по маршруту изготовления деталей, а гравировку заготовок перенесли на операцию «Лазер».
Такие нововведения исключили накопление готовых изделий и лишние походы за ними. Применение различных бережливых инструментов ускорило выпуск партии продукции на пилотном потоке на 66%. Время изготовления сократилось с 77 до 46 часов. Незавершенное производство снизилось на 18%, а выработка на одного человека в месяц увеличилась на 22%.
«Завод стал одним из первых участников регподдержки на Южном Урале, неоднократно получал гранты нашего фонда на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а теперь с таким же энтузиазмом и самоотдачей работает в федпроекте. Их пример наглядно показывает, что это действительно рабочая и грамотная стратегия», — подчеркнул директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.