Найдены новые соединения, которые подавляют вирус оспы

«Исследователи научились быстро и эффективно синтезировать особый класс соединений — азлактоны. Раньше на это уходили часы, теперь достаточно от 5 до 45 минут. При этом получаются только нужные молекулы, а выход готового продукта составляет 53−73%. Из 17 синтезированных соединений семь оказались активны против вируса осповакцины — модельного вируса, на котором ученые проверяют лекарства. Один из новых азлактонов по своей эффективности практически не уступает существующему препарату “Цидофовир”, который считается одним из стандартов лечения», — отметили в пресс-службе.