Найдены новые соединения, которые подавляют вирус оспы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ученые Омского государственного университета (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского совместно с исследователями из новосибирского центра «Вектор» разработали метод синтеза новых химических соединений, которые способны подавлять вирус оспенной вакцины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОмГУ.
«Исследователи научились быстро и эффективно синтезировать особый класс соединений — азлактоны. Раньше на это уходили часы, теперь достаточно от 5 до 45 минут. При этом получаются только нужные молекулы, а выход готового продукта составляет 53−73%. Из 17 синтезированных соединений семь оказались активны против вируса осповакцины — модельного вируса, на котором ученые проверяют лекарства. Один из новых азлактонов по своей эффективности практически не уступает существующему препарату “Цидофовир”, который считается одним из стандартов лечения», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислав Шувалов, ученые модифицировали классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив традиционный уксусный ангидрид на пропионовый. «Мы смогли ускорить процесс и получить соединения в чистом виде без дополнительной очистки. Это важно для любого дальнейшего применения — будь то научные исследования или потенциальное производство лекарств», — отметил Шувалов.
Открытие новых химических соединений с высокой противовирусной активностью — важный шаг в создании резервных препаратов для борьбы с ортопоксвирусными инфекциями (сама натуральная оспа как таковая считается ликвидированной). Полученные результаты могут лечь в основу дальнейших доклинических исследований и разработки новых лекарственных средств. Результаты исследования опубликованы в журнале «Известия Академии наук. Серия химическая».