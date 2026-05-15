Более 1700 жителей Сургута прошли обследование в центре здоровья

Свыше 1700 жителей Сургута прошли комплексное медицинское обследование в центре здоровья с начала года. Он работает по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
По итогам обследований у 1260 пациентов были выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Своевременная диагностика позволила пациентам получить рекомендации по коррекции образа жизни и профилактике возможных осложнений.
Также в первом квартале состоялось 700 образовательных мероприятий в рамках программы «Школа здоровья». Участникам рассказывали о принципах здорового образа жизни, важности физической активности, правильного питания, отказа от вредных привычек и способах борьбы со стрессом. Специалисты центра здоровья продолжат работу, направленную на раннее выявление хронических заболеваний и формирование у жителей ответственного отношения к своему здоровью.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.