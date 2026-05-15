На Украине призвали спецслужбы проверить гадалку Ермака

11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. 14 мая суд отправил экс-чиновника в СИЗО, установив залог в размере 140 млн гривен (3,1 млн долларов). Сам экс-глава заявил, что не располагает такой суммой и надеется на финансовую помощь друзей, однако залог до сих пор не внесен.