На Украине призвали спецслужбы проверить гадалку Ермака

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк направил официальный запрос в Службу безопасности Украины с требованием проверить деятельность Вероники «Феншуй» Аникиевич — личной гадалки бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Как пояснил Железняк в своем телеграм-канале, спецслужбам стоит проверить возможное влияние Анискевич на кадровые решения в высших эшелонах власти Украины.
Подробности о роли гадалки в украинской политике вскрылись в ходе обнародования материалов уголовного дела в отношении самого Андрея Ермака. Следствие установило, что экс-чиновник регулярно советовался с «Вероникой Феншуй» по вопросам государственных назначений, а также передавал ей имена своих политических оппонентов.
11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. 14 мая суд отправил экс-чиновника в СИЗО, установив залог в размере 140 млн гривен (3,1 млн долларов). Сам экс-глава заявил, что не располагает такой суммой и надеется на финансовую помощь друзей, однако залог до сих пор не внесен.
В настоящее время Ермак является главным фигурантом дела об отмывании 460 млн гривен (10,5 млн долларов) при реализации проекта элитного коттеджного поселка «Династия» в пригороде Киева. В случае доказательства вины бывшему высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.