В Бисерти Свердловской области школьники посетили завод металлообработки

Ученики школы № 1 в поселке Бисерть Свердловской области посетили Бисертский завод металлообработки и металлоконструкций. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в учебном учреждении.
Директор завода Сергей Иванов рассказал школьникам о деятельности предприятия, его истории и современных задачах. В ходе экскурсии ребята увидели, как знания по физике, геометрии и черчению применяются на практике. Особое внимание было уделено станкам с числовым программным управлением (ЧПУ).
Школьники узнали, что такие станки работают с высокой точностью, а их программированием занимаются специалисты, что мотивирует уделять больше внимания математике и информатике. Дети познакомились с такими специальностями, как оператор ЧПУ, программист станков, инженер-конструктор, сварщик, фрезеровщик и токарь.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.