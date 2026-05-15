Врач рассказала, чем опасна аллергия на пыльцу для водителей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Проявления аллергии на пыльцу, такие как зуд, слезоточивость и нарушение концентрации, а также сонливость после антигистаминных препаратов у водителей могут создать опасную ситуацию на дороге, рассказала врач-аллерголог Алла Рафаелян.
«Существует несколько серьезных факторов риска при поллинозе (аллергии на пыльцу — ред.) за рулем. Первая опасность — нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги… Еще одна проблема — сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами», — сообщила Рафаелян «Газете.Ru».
Как отметила врач, аллергический отек слизистых и покраснение глаз ухудшают зрение, а при тяжелой аллергии могут начаться удушье, приступы кашля и отек дыхательных путей.
Для профилактики Рафаелян посоветовала ездить в машине с закрытыми окнами, надеть очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза, а также после поездки промыть нос физраствором и смыть с лица осевшую пыльцу.