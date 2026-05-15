Таганрогский завод будет сотрудничать с Минпромэнерго Ростовской области

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Документ призван способствовать социально-экономическому развитию и дальнейшему укреплению промышленного потенциала региона. Соглашение подписали министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и генеральный директор предприятия Михаил Клугман. Стороны будут модернизировать и повышать эффективность производственных процессов, внедрять автоматизированные системы, а также реализовывать инвестиционные и экологические проекты.
«Укрепление экономики, поддержка промышленности и повышение квалификации сотрудников являются стратегическими приоритетами как для бизнеса, так и для государства. Уверен, что подписанное соглашение откроет новые возможности для реализации совместных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию “Красного котельщика” и Ростовской области в целом», — подчеркнул Михаил Клугман.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.