Ковальчук: консорциум стран вокруг реактора ПИК усилится за счет КНР и Казахстана

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Китай и Казахстан сегодня рассматривают перспективы вступления в международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Он отметил, что Курчатовский институт недавно принял две больших делегации Китая и Казахстана.
«Казахстан и КНР сейчас рассматривают предложение о вступлении. Я думаю, что все они вступят. Поэтому у нас получается мощный международный пул», — сказал он, выступая на совместном заседании президиумов Национальной академии наук Белоруссии и Российской академии наук.
Высокопоточный исследовательский реактор ПИК, развиваемый в Гатчине Петербургским институтом ядерной физики (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений. На базе реактора также создан международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований. Среди участников центра уже представлены Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Иран.