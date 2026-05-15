Ковальчук: консорциум стран вокруг реактора ПИК усилится за счет КНР и Казахстана

Президент НИЦ "Курчатовский институт" указал, что получается мощный международный пул.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Китай и Казахстан сегодня рассматривают перспективы вступления в международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он отметил, что Курчатовский институт недавно принял две больших делегации Китая и Казахстана.

«Казахстан и КНР сейчас рассматривают предложение о вступлении. Я думаю, что все они вступят. Поэтому у нас получается мощный международный пул», — сказал он, выступая на совместном заседании президиумов Национальной академии наук Белоруссии и Российской академии наук.

Высокопоточный исследовательский реактор ПИК, развиваемый в Гатчине Петербургским институтом ядерной физики (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений. На базе реактора также создан международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований. Среди участников центра уже представлены Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

