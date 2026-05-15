В Нягани стартовал общегородской марафон чистоты

Общегородской марафон чистоты начался в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
В преддверии 9 мая активисты привели в порядок памятные места. Там убрали сухую листву, мусор и покрасили малые архитектурные формы. Особое внимание участники обратили на мемориальный комплекс «Вечная слава героям Отечества». Площадь убранных территорий в Нягани благодаря общегородским субботникам увеличивается. На городскую свалку уже вывезено около 150 кубометров мусора. Марафон чистоты продлится до осени, присоединиться к нему могут все желающие.
«По контракту подрядные организации у нас выполняют услуги по уборке свободных территорий, и они также убирают и вывозят мусор, не только бытовой мусор, но и прошлогоднюю листву они вывозят, а в рамках субботника мы помогаем нашему городу, нашим организациям, потому что площадь большая», — отметила специалист отдела благоустройства управления городского хозяйства Наталья Король.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.