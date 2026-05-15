Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани продлится до 17 мая

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. Там представлена в том числе туристическая отрасль, развитие которой отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете Татарстана по туризму.
В составе общего стенда республики с 12 по 15 мая работает специализированная стойка Tatarstan Tourism, где участники форума могут посмотреть презентацию и получить материалы. Также состоялась сессия «Туризм как инструмент диалога культур: опыт России и исламских стран». Была организована и презентация туристской территории «Казань марина». Кроме того, состоится сессия «У воды с комфортом: яхтенный туризм как драйвер развития территорий».
Также запланировано заседание российско-малайзийской рабочей группы по туризму в закрытом формате. В ходе встречи обсудят ключевые направления укрепления партнерства между Россией и Малайзией в туристической отрасли. Кроме того, пройдет презентация на тему «Туристические продукты, разрабатываемые для туристов-мусульман в Татарстане».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.