В школах Нефтегорского района состоялась Неделя психологии

Неделя психологии прошла в школах Нефтегорского района Самарской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
В учебных учреждениях были организованы тренинги, интерактивные занятия, классные часы и психологические игры. Ребята учились распознавать свои эмоции, справляться со стрессом, а также выстраивать здоровые отношения с одноклассниками и взрослыми. Особый интерес вызвали упражнения на командообразование и развитие эмпатии.
Педагоги-психологи школ Нефтегорского района помогали подросткам разобраться в вопросах самооценки, уверенного поведения и профилактики конфликтов. Для учеников младших классов состоялись занятия, посвященные дружбе, взаимопомощи и доброжелательному отношению к окружающим.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.