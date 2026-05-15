Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАН Беларуси не исключили создание с РФ своей языковой модели ИИ

По словам председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Караника, наработки в области искусственного интеллекта ведутся учеными двух стран.

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Караник не исключил, что со временем российские и белорусские ученые разработают собственную языковую модель искусственного интеллекта.

По его словам, наработки в области искусственного интеллекта ведутся учеными двух стран, специалисты обмениваются полученными результатами. Караник обратил внимание, что речь не идет о попытке конкурировать с известными моделями, например Gemini, DeepSeek. «Основная задача — прикладная. Искусственный интеллект, прикладные языковые модели, которые будут использоваться в проектировании, конструировании, машиностроении, анализе больших данных», — сказал журналистам председатель президиума НАН перед началом совместного заседания президиумов НАН и Российской академии наук.

Как отметил Караник, ученые из Белоруссии и России концентрируются на разработке прикладных решений, использующих языковые модели с открытым кодом. И в этом направлении ведется активная работа. «Но, если вспомнить закон философии перехода количества в качество, активные исследования в этом направлении, я не исключаю, что со временем приведут к появлению своей языковой модели, которая будет разработана совместно российскими и белорусскими учеными», — проинформировал он.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше