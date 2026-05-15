В НАН Беларуси не исключили создание с РФ своей языковой модели ИИ

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Караник не исключил, что со временем российские и белорусские ученые разработают собственную языковую модель искусственного интеллекта.
По его словам, наработки в области искусственного интеллекта ведутся учеными двух стран, специалисты обмениваются полученными результатами. Караник обратил внимание, что речь не идет о попытке конкурировать с известными моделями, например Gemini, DeepSeek. «Основная задача — прикладная. Искусственный интеллект, прикладные языковые модели, которые будут использоваться в проектировании, конструировании, машиностроении, анализе больших данных», — сказал журналистам председатель президиума НАН перед началом совместного заседания президиумов НАН и Российской академии наук.
Как отметил Караник, ученые из Белоруссии и России концентрируются на разработке прикладных решений, использующих языковые модели с открытым кодом. И в этом направлении ведется активная работа. «Но, если вспомнить закон философии перехода количества в качество, активные исследования в этом направлении, я не исключаю, что со временем приведут к появлению своей языковой модели, которая будет разработана совместно российскими и белорусскими учеными», — проинформировал он.