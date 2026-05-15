Воспитанники детского сада в Сургуте узнали о работе сердца

В доступной игровой форме специалисты рассказали воспитанникам о работе сердца, его роли в организме человека и важности заботы о здоровье с раннего возраста. Во время занятия дети познакомились со строением сердца и приняли участие в викторине. Они задавали вопросы врачам и даже смогли услышать собственное сердцебиение через фонендоскоп.