Воспитанники детского сада в Сургуте узнали о работе сердца

Специалисты Окружного кардиологического диспансера провели занятие для воспитанников детского сада «Гусельки» в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В доступной игровой форме специалисты рассказали воспитанникам о работе сердца, его роли в организме человека и важности заботы о здоровье с раннего возраста. Во время занятия дети познакомились со строением сердца и приняли участие в викторине. Они задавали вопросы врачам и даже смогли услышать собственное сердцебиение через фонендоскоп.
Особое внимание медики уделили формированию полезных привычек — правильному питанию, физической активности и соблюдению режима дня. Подобные мероприятия помогают не только повышать медицинскую грамотность детей, но и формировать интерес к профессии врача уже в дошкольном возрасте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.