Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как снизить этот риск

Даже знакомый маршрут может оказаться сложным, если человеку стало плохо, он испытал стресс, растерялся, столкнулся с ухудшением памяти или дезориентацией. В городе к этому добавляется иллюзия безопасности: кажется, что человек просто задержался, сел не в тот транспорт или скоро выйдет на связь, поэтому поиск часто начинают позже. Особенно уязвимы дети: они могут отвлечься, выйти не на той остановке, испугаться и спрятаться, а не попросить помощи. Чем больше времени проходит, тем сложнее восстановить маршрут, последние контакты и обстоятельства исчезновения. Иногда причиной становятся травма, паника, разряженный телефон или резкое ухудшение самочувствия, из-за которых человек не может связаться с близкими.