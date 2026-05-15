В Казахстане нашли зубы акулы, жившей около 40 млн лет назад

Миллионы лет назад на территории современного Мангистау находился океан Тетис, который разделял древние континенты Гондвану и Лавразию. Такое название в 1893 году ему дал геолог Эдуард Зюсс в честь греческой богини Тефиды. Окончательно этот океан исчез около 5 млн лет назад. Сейчас его реликтами являются современные Средиземное, Черное и Каспийское моря.