Самарский завод полимерных изделий увеличил выработку на 29%

Выработка на Самарском заводе полимерных изделий выросла на 29% в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области.
Предприятие специализируется на выпуске медицинских пакетов и емкостей для сбора и утилизации отходов для нужд больниц, поликлиник и других медицинских учреждений. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий был выбран участок изготовления медпакета. В течение шести месяцев эксперты регионального центра компетенций вместе с сотрудниками предприятия анализировали процессы и внедряли улучшения.
«Простая перестановка оборудования сократила лишние перемещения. Оптимизировали переналадку. Время переналадки по некоторым типам сократилось с 1012 секунд до 65. Разработка СОПов сделала работу предсказуемой. Внедрение производственного анализа позволило увидеть причины простоев оборудования, благодаря чему мы стали оперативно на них реагировать. Будем тиражировать полученный опыт на другие участки», — отметил директор завода Виктор Козлов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.